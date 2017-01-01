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Bahçede otlarken elektrik çarpan inek telef oldu



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldeği Akköy Köyü'nde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.

Hidayet Tomakin'e ait inek bahçede otlarken, elektrik hattı koptu ve ineğin üstüne düştü. Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki Kara Kız adlı inek olay yerinde telef oldu. Enerjisa'nın olay yerine gidip kopan hattı kaldırması bekleniyor.

Kdz. Ereğli Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri elektrik akımına kapılarak telef olan ineğin ölumü ile ilgili inceleme başlattı.

(VK-İÇ)



16.05.2017 14:21:12 TSI

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