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Motovento Salihli Setmog Festivali gerçekleşti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Mondial, Kymco, CF Moto gibi motosiklet markaları çatısı altında bulunduran Uğur Motorlu Araçlar'ın aksesuar markası olan Motovento sponsorluğunda yapılan Motovento Salihli Setmog Festivali farklı şehirlerden birçok motosiklet severin katılımıyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Adala kanyonunda yapılan etkinlikte Cuma günü Necati ve Saykolar cumartesi günü ise Pamela sahne aldı.

Aynı zamanda bir kamp tadında olan etkinlikte motosiklet severler çadır ve mangal ile baharın tadını çıkardı. Etkinlikte halat çekme, yavaş gitme gibi yarışmalar yapıldığı gibi rodeo makinesi ile motosiklet severler keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşadı.

Manisa'nın önemli kültürel miraslarından olan Kula ve antik "Sardes" kentini de gezmeyi ihmal etmeyen motosiklet severler kortej halinde tarih kokan Manisa'da güzel bir festival geçirdiler.

Toplamda üç gün süren festivalin son gününde sabah verilen Pazar kahvaltısı ile birlikte motosiklet severler tekrar buluşmak üzere Motovento Salihli Setmog Festivaline veda ettiler.

(MB-Y)



16.05.2017 14:23:44 TSI

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