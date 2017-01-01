ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Motovento Salihli Setmog Festivali gerçekleşti

16 Mayıs 2017 Salı, 14:23
Motovento Salihli Setmog Festivali gerçekleşti
Motovento Salihli Setmog Festivali gerçekleşti

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Mondial, Kymco, CF Moto gibi motosiklet markaları çatısı altında bulunduran Uğur Motorlu Araçlar'ın aksesuar markası olan Motovento sponsorluğunda yapılan Motovento Salihli Setmog Festivali farklı şehirlerden birçok motosiklet severin katılımıyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Adala kanyonunda yapılan etkinlikte Cuma günü Necati ve Saykolar cumartesi günü ise Pamela sahne aldı.
Aynı zamanda bir kamp tadında olan etkinlikte motosiklet severler çadır ve mangal ile baharın tadını çıkardı. Etkinlikte halat çekme, yavaş gitme gibi yarışmalar yapıldığı gibi rodeo makinesi ile motosiklet severler keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşadı.
Manisa'nın önemli kültürel miraslarından olan Kula ve antik "Sardes" kentini de gezmeyi ihmal etmeyen motosiklet severler kortej halinde tarih kokan Manisa'da güzel bir festival geçirdiler.
Toplamda üç gün süren festivalin son gününde sabah verilen Pazar kahvaltısı ile birlikte motosiklet severler tekrar buluşmak üzere Motovento Salihli Setmog Festivaline veda ettiler.
(MB-Y)

16.05.2017 14:23:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sultanhisar'da çilek festivali hazırlıkları tamamlandı
YEREL

SULTANHİSAR'DA ÇİLEK FESTİVALİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
ydın Büyükşehirden Bozdoğan'a jest
YEREL

YDIN BÜYÜKŞEHİRDEN BOZDOĞAN'A JEST
Germencik 19 Mayıs etkinliklerine hazır
YEREL

GERMENCİK 19 MAYIS ETKİNLİKLERİNE HAZIR
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Bozdoğan'da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL

BOZDOĞAN'DA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI
Savaş gemileri vatandaşların ziyarete açıldı
YEREL

SAVAŞ GEMİLERİ VATANDAŞLARIN ZİYARETE AÇILDI

Aydın'da 3 milyon fidan toprakla buluşturuldu
YEREL

AYDIN'DA 3 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Aydın'da Ülseratif Kolit ve Crohn hastaları için hasta okulu düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN HASTALARI İÇİN HASTA OKULU DÜZENLENDİ
Eski ve yeni mezunlar şenlikte buluştu
YEREL

ESKİ VE YENİ MEZUNLAR ŞENLİKTE BULUŞTU
Nazilli'de öğrencilerden şiir ve müzik dinletisi
YEREL

NAZİLLİ'DE ÖĞRENCİLERDEN ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
TÜMSİAD Ege Bölgesi başkanlar toplantısı Aydın'da yapıldı
YEREL

TÜMSİAD EGE BÖLGESİ BAŞKANLAR TOPLANTISI AYDIN'DA YAPILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kazada ölen 24 kişinin mola görüntüleri ortaya çıktı
YEREL

KAZADA ÖLEN 24 KİŞİNİN MOLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şairler Didim'de 8. kez buluşuyor
YEREL

ŞAİRLER DİDİM'DE 8. KEZ BULUŞUYOR
Aydın Uluslararası Darbe Sempozyumuna ev sahipliği yapacak
YEREL

AYDIN ULUSLARARASI DARBE SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Sağlıkçıların üst öğrenim listesi güncellendi, nöbet sorunu çözüldü
YEREL

SAĞLIKÇILARIN ÜST ÖĞRENİM LİSTESİ GÜNCELLENDİ, NÖBET SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Köşk'te Robotik Kodlama şenliği
YEREL

KÖŞK'TE ROBOTİK KODLAMA ŞENLİĞİ
K Parti'li Savaş'tan vatandaşlara yapılandırma müjdesi
YEREL

K PARTİ'Lİ SAVAŞ'TAN VATANDAŞLARA YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS DÖNEMİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİNDEN ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK
Aydın'ı sarsan bir düğün kazası daha
YEREL

AYDIN'I SARSAN BİR DÜĞÜN KAZASI DAHA
Söke'de Karadeniz horonu ve Ege zeybeği 15. kez buluştu
YEREL

SÖKE'DE KARADENİZ HORONU VE EGE ZEYBEĞİ 15. KEZ BULUŞTU
Şampiyon ADÜ, Türkiye'yi Portekiz'de temsil edecek
YEREL

ŞAMPİYON ADÜ, TÜRKİYE'Yİ PORTEKİZ'DE TEMSİL EDECEK
Başkan Erol, yürüyüş sonunda karanfil dağıttı
YEREL

BAŞKAN EROL, YÜRÜYÜŞ SONUNDA KARANFİL DAĞITTI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını