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Van'da tonlarca çöp toplandı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyeleri, Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Van Gölü sahilinde tonlarca çöp topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent merkezinde ve göl kıyısında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Daire başkanlığının yaşanılabilir bir kent çağrısına destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi 100 üniversite öğrencisinin katılımıyla Van Gölü sahillerinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından eldiven, şapka ve tişört desteği verilen gençlere yemek de ikram edildi.

Yapılan çevre temizliğiyle sosyal bir duyarlılık oluşturmak istediklerini belirten TOG üyeleri, gölün kirletilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kısa bir sürede tonlarca evsel atık toplayan gençler, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini de söylediler.

(MSA-Y)



16.05.2017 14:23:57 TSI

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