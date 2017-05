YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey yeni rekora hazırlanıyor

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi geleneksel hale dönüştürdüğü kan bağışı kampanyasında, bu yıl önceki yılın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kan bağışı kampanyasını bu yılda düzenledi. Sabah saat 08:00'de başlayan ve akşaam saat 21:00'a kadar sürecek olan kampanyada, bir önceki yıl toplanan 3 bin 156 ünite kan sayısının geçilmesi planlanıyor.

Gaziantep Valiliği, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi ortaklığında düzenlenen kampanya için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çadırlar kurdu. Şahinbey Belediyesinin Mehter takımı konserinin yer aldığı kan bağış kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Kampanyaya katılarak kan bağışında buluna Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gazianteplilerin vatanı için canını ve kanını düşünmeden verebileceğini belirterek, "Mesele millet meselesi olunca Gaziantep halkının seve seve canını kanını verir. Bu vesile ile her yıl kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şehrimizin ortasında herkesin kolay ulaşabileceği bir noktada kan bağışımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi katılımlar oldu yine geçtiğimiz yıl bir günde 3 bin 156 ünite kan alınarak Türkiye rekoru kırıldı. Gaziantep halkı fedakar, cefakar, mesele milli olunca seve seve kanını ve canını feda eden bir şehir. Her yıl rekorumuzu yeniliyoruz. 7 yıl önce başlamıştık ve her sene artarak devam ediyor. İnşallah bu yıl geçen yıl ki hedefi geride bırakmış oluruz" dedi.

Kan vermek isteyenlerin gün boyu devam eden kampanyaya katılabileceği belirtildi.

