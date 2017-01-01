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Şahinbey yeni rekora hazırlanıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 14:24
Şahinbey yeni rekora hazırlanıyor
Şahinbey yeni rekora hazırlanıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi geleneksel hale dönüştürdüğü kan bağışı kampanyasında, bu yıl önceki yılın rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Şahinbey Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kan bağışı kampanyasını bu yılda düzenledi. Sabah saat 08:00'de başlayan ve akşaam saat 21:00'a kadar sürecek olan kampanyada, bir önceki yıl toplanan 3 bin 156 ünite kan sayısının geçilmesi planlanıyor.
Gaziantep Valiliği, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi ortaklığında düzenlenen kampanya için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çadırlar kurdu. Şahinbey Belediyesinin Mehter takımı konserinin yer aldığı kan bağış kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
Kampanyaya katılarak kan bağışında buluna Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gazianteplilerin vatanı için canını ve kanını düşünmeden verebileceğini belirterek, "Mesele millet meselesi olunca Gaziantep halkının seve seve canını kanını verir. Bu vesile ile her yıl kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şehrimizin ortasında herkesin kolay ulaşabileceği bir noktada kan bağışımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi katılımlar oldu yine geçtiğimiz yıl bir günde 3 bin 156 ünite kan alınarak Türkiye rekoru kırıldı. Gaziantep halkı fedakar, cefakar, mesele milli olunca seve seve kanını ve canını feda eden bir şehir. Her yıl rekorumuzu yeniliyoruz. 7 yıl önce başlamıştık ve her sene artarak devam ediyor. İnşallah bu yıl geçen yıl ki hedefi geride bırakmış oluruz" dedi.
Kan vermek isteyenlerin gün boyu devam eden kampanyaya katılabileceği belirtildi.
(LO-SD-Y)

16.05.2017 14:24:35 TSI
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