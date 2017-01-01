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Entegre Yönetim Sistemi Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından "Entegre Yönetim Sistemi Yönetimin Gözden Geçirme" Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları M. Zeki Gürcün, Fatih Ünsal, Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, İpek Elif Atayman, Daire Başkanları ve Yönetim Sistemleri Uzmanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu, Yönetim Sistemleri ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Gaytancıoğlu'nun konuşmasının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli Demet Yetişkin, Entegre Yönetim Sistemleri başlığı altında Kalite 9001, Çevre Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında görseller eşliğinde sunum yaptı.

Toplantı sonrasında konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Göreve geldiğimizden bu yana ağırlık verdiğim üç konunun belli bir aşamaya gelmesi memnuniyet verici. Yeni oluşum içerisinde olmamıza rağmen bizler yüzde 70'lerin içerisindeyiz. Bu belgeleri almak önemli değil, önemli olan bundan sonra da her sene iyi denetimler yaparak çalışmalarımızı buna entegre etmemizdir" dedi.

(MA-MEF-Y)



16.05.2017 14:26:06 TSI

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