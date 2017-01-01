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Pazarlar'da masa tenisi turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünce Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kaymakamlık masa tenisi turnuvası sona erdi.

Pazarlar İlkokulu Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan ve iki gün süren masa tenisi turnuvasında dereceye girenler belirlendi.

Kaymakamlık masa tenisi turnuvasında birinci Hakan Balta, ikinci Ömer Faruk Akyürek ve üçüncü İsmail Bahadır Çürük oldu.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği Kaymakamlık Masa Tenisi turnuvası sona erdi. Masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında verilecek" dedi.(MB-EFE)



16.05.2017 14:27:26 TSI

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