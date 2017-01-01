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Kulplu öğrenciler sokak hayvanları için barınak yaptı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yayık Ortaokulu öğrencileri, "Sen de bir barınak yapabilirsin" adlı bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sokak hayvanları için barınak yaptı.

Yayık Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Çiğdem Özyürek, "Okulumuzda eğitim ve öğretim programı dışında öğrencilerimizin bilişsel öğrenmeleri kadar duyuşsal ve devinişsel kazanımları geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizde genel amaç çevre duyarlığı özel amaç hayvanları koruma bilincini geliştirmek babında bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu meyanda sokak hayvanları diye toplumda tanımlanan evsiz barksız olup barınma ve beslenmeye en az evcil ortamda yaşayan cinsleri kadar ihtiyaçları olan kedi köpekleri gündemimize aldık. Okul Müdürümüz Vehbi Güneş, okul müdür yardımcımız Didem Zincirci ile ortak bir çalışma yapmaya karar verdik. Kedi ve köpekler için barınma alanı olabilecek kulübelerimizi Silvan Hayvanları Koruma Derneği için tasarladık. Hem okulumuzda hem de ilçemizde bir farkındalık oluşturma adına yaptığımız bu çalışmada öğrencilerimizin duyarlılıklarını arttırmayı hedefledik" dedi.

(MT-MP-Y)



16.05.2017 14:27:58 TSI

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