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Müdür Korkmaz, engellilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilerle bir araya geldi.

Korkmaz, öğretmenevinde Ahmet Eren Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile bir araya gelerek, Engelliler Haftasını kutladı. Burada konuşan Korkmaz, engelli öğrencilerle bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar bu masada bizler birçok misafirimizle yemek yedik, ama sizin gibi hiç özel misafir ağırlamadık. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlere çok büyük değer veriyoruz. Neredeyse iki kişiye bir öğretmen veriyoruz. Onun için sizler bizim hem özellerimizsiniz hem özel misafirlerimizsiniz hem de özel öğrencilerimizsiniz. Sizinle ilgilenen öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü her bir öğretmen çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Çünkü evde annelerinizden babalarınızdan fazla size zaman ayırıyorlar. Bundan sonra sizlerle daha fazla bir araya geleceğiz. Eğer şimdiye kadar size daha fazla zaman ayırmamışsak bu da benim bir eksikliğimdir. En büyük engel, insanların birbirini sevmemesidir, empati kurmamasıdır ve insanların fedakarlık yapmamasıdır. Bu kavramların dışında hiçbir engel yoktur. Sizin açmış olduğunuz serginizde hiçbir engel insanın hayatı sevmesine mani olmadığını göstermiştir" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



16.05.2017 14:31:34 TSI

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