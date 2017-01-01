ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Müdür Korkmaz, engellilerle bir araya geldi

16 Mayıs 2017 Salı, 14:31
Müdür Korkmaz, engellilerle bir araya geldi
Müdür Korkmaz, engellilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilerle bir araya geldi.
Korkmaz, öğretmenevinde Ahmet Eren Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ile bir araya gelerek, Engelliler Haftasını kutladı. Burada konuşan Korkmaz, engelli öğrencilerle bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ifade ederek, "Bugüne kadar bu masada bizler birçok misafirimizle yemek yedik, ama sizin gibi hiç özel misafir ağırlamadık. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlere çok büyük değer veriyoruz. Neredeyse iki kişiye bir öğretmen veriyoruz. Onun için sizler bizim hem özellerimizsiniz hem özel misafirlerimizsiniz hem de özel öğrencilerimizsiniz. Sizinle ilgilenen öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü her bir öğretmen çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Çünkü evde annelerinizden babalarınızdan fazla size zaman ayırıyorlar. Bundan sonra sizlerle daha fazla bir araya geleceğiz. Eğer şimdiye kadar size daha fazla zaman ayırmamışsak bu da benim bir eksikliğimdir. En büyük engel, insanların birbirini sevmemesidir, empati kurmamasıdır ve insanların fedakarlık yapmamasıdır. Bu kavramların dışında hiçbir engel yoktur. Sizin açmış olduğunuz serginizde hiçbir engel insanın hayatı sevmesine mani olmadığını göstermiştir" diye konuştu.
(VO-MSA-Y)

16.05.2017 14:31:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ahlat'ta elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
YEREL

AHLAT'TA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Bitlis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü
YEREL

BİTLİS'TE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK ÖLDÜ
Bitlis'te &quot;Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

BİTLİS'TE "TECRÜBE KONUŞUYOR, İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
ADYES-DER'den kermes
YEREL

ADYES-DER'DEN KERMES
Mutki'de KÖYDES toplantısı
YEREL

MUTKİ'DE KÖYDES TOPLANTISI
Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
YEREL

KAYMAKAM KILIÇ'TAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Yetim çocuklar şenlikte buluştu
YEREL

YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE BULUŞTU
Tatvan'da öğrenciler yararına kermes
YEREL

TATVAN'DA ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Tatvan'da Anneler Günü etkinliği
YEREL

TATVAN'DA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Bitlis'teki terör saldırısı
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR SALDIRISI
Müsteşar Aka'dan Tatvan'a ziyaret
YEREL

MÜSTEŞAR AKA'DAN TATVAN'A ZİYARET
Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK ÖLDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını