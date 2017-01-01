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Başkan Ataç, Anneler Tiyatro Topluluğu ile buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü dolayısıyla Anneler Tiyatro Topluluğu ile kahvaltıda buluştu.

Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu ile Gökkuşağı Kafe'de bir araya geldi. Burada kadınlar ile sohbet eden Ataç, anneler gününü kutladı. Geçtiğimiz gün Anneler Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Anneler Gününe Özel" adlı oyundan ötürü de kadınları tebrik eden Ataç, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Anneler Tiyatro Topluluğu üyeleri de Ahmet Ataç'a kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Buluşma hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

(İHA-MET-Y)



16.05.2017 14:35:37 TSI

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