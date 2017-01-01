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Karabiga jumbo karides av sezonu törenle açıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde jumbo karides av sezonu açıldı.

Açılışa, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP İlçe başkanı Özgür Ceylan, Biga İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Prof. Dr. Çiğdem Yığın, protein değeri yüksek Karabiga jumbo karidesinin biyolojisi, sürdürülebilir üretimi, stoklarının tespiti ve izlenmesi ile yöreye özgü coğrafi işaret tescil sistemine dahil etmek amacı ile Biga İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü Karabiga Belediyesi, Karabiga Su Ürünleri Kooperatifi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile iki adet projeyi yürütmeyi hedeflediklerini söyledi. Yığın, "Coğrafi işaretleme yöntemi ile Karabiga karidesinin diğer denizlerimizdeki penaeus kerathurus türleri arasındaki farklılıkları genetik çalışmalarla tespit edilmesi planlanmaktadır. Karides etinin kimyasal ve duyusal analizleri yapılacak. Projede kullanılacak coğrafi işaretleme yöntemi ile Türkiye'de Malatya kayısısı, Erzincan tulumu, Finike portakalı, Ezine peyniri gibi coğrafi tescil sistemine dahil olan ürünler yanında ünü ve karakteristik özellikleri ile bilinen Karabiga jumbo karidesinin yöreye özgü marka değeri taşıyan bir ürün haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Karabiga jumbo karidesinin Türkiye istatistik kurumundaki verileri 2007'den itibaren alınmaya başlanmış. 2015 TUİK verilerine göre Marmara denizinde 16.9 ton, Ege denizinde 27.7 ton, Akdeniz'de 234.1 ton avcılık miktarları kaydedilmiş. Karabiga jumbo karidesi üretimi ülkemizdeki toplam karides üretiminin yüzde 7'sini oluşturmaktadır. Avcılığın yapıldığı Erdek körfezi, Marmara denizinin güney batısında bulunuyor. Körfez hidografik özelliği bakımından da önemli. Bu bölge Ege denizi, Karadeniz su kütlelerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini taşımakta. Karadeniz'in az tuzlu suları yüzeyden İstanbul boğazı yolu ile Marmara denizine, doğu Akdeniz'in tuzlu suları alt tabakalardan Çanakkale boğazı yolu ile yine Marmara denizine girmektedir. Bu nedenle Erdek körfezindeki taban suyu iki yönlü su akımları ile sürekle kendini yenilemekte, bölgede suyun temiz kalmasını sağlamaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından av sezonu denize ağların atılması ile başladı.

(GD)



16.05.2017 14:35:55 TSI

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