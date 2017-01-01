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Tarihi yolda hummalı çalışma sürüyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Kurtuluş Yolu üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun-Amasya arasındaki milli mücadelenin ilk yolculuğunu aydınlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş Yolu Projesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan önce Kavak ve Havza'ya oradan da Amasya'ya uzanan 98 kilometrelik yolculuğunun gün ışığına çıkarılmasının ardından tarihi yol üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmaları büyük bir titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, bu projeye büyük önem veriyoruz. Tarihi dokuyu yansıtmak için o dönemlerden kalan tüm eserleri ve objeleri tarihi izlek olarak yola yerleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kavak ilçemize bağlı Üçhanlar Mahallemizde yaptığımız çeşme. O dönemi yansıtacak şekilde dizayn ettik. Aynı zamanda da sıvasız boyasız evleri küçük rötuşlarla dokuya uygun hale getiriyoruz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp milli kurtuluş ruhunu yüreğimizde hissettirecek olan bu yolu turizm destinasyonu olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Buraya gelen herkes bu güzergâha girdiklerinde hiç sıkılmadan, belirli noktalarda ihtiyaçlarını karşılayarak, Mustafa Kemal'in yolunu ve izini takip edecek, 1919 ruhunu yeniden yüreğinde hissedecek" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



16.05.2017 14:35:56 TSI

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