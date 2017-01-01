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Preşeva Kültür Derneği'nden ÇOMÜ'ye Anlamlı Ziyaret



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin 28 Nisan-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği tanıtım faaliyeti sonuç vermeye başladı.

1 Mayıs'ta Arnavut nüfusun yoğun olduğu Preşeva'da DİTURİA Kültür Derneği'nde başkan Nexhmetin Ademi ve Arnavut öğrencilerle bir araya gelen Uluslararası Öğrenci Ofisi Heyeti, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını tanıtmış ve üniversitenin eğitim ve bilimsel faaliyetleri ile sosyal ve kültürel imkanları hakkında bilgi vermişti.

Sırbistan'ın Preşeva bölgesi Eğitim Koordinatörü Dugagjin Hasan, DİTURİA Kültür Derneği Başkanı Nexmettin Ademi, Dernek Genel Sekreteri Reshat Musliu, Dernek Yöneticisi Jashar Salihu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) iade-i ziyarette bulunarak bir dizi görüşmeler yaptı.

Preşeva heyeti, ilk olarak ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ve koordinatör yardımcısı Zija Shehi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir ile görüştükten sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve ardından Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından kabul edildi.

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin geçtiğimiz günlerde bir dizi tanıtım için Balkanlar'da bulunduğu esnada ziyaret ettiği idareciler, görüşmede Preşeva bölgesine tanıtım amacıyla Türkiye'den gelen ilk heyetin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Çanakkale'nin Türk - İslam dünyası için çok özel bir yere sahip olduğunu, eşsiz konumuyla üniversite okumak için gençler için mükemmel bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Heyet adına söz alan Nexhmetin Ademi, ÇOMÜ'nün yaptığı tanıtım faaliyetinin şehirde heyecan yarattığını ve nüfusunun %70'inin Müslüman Arnavutlardan oluşan Preşeva bölgesinde her yıl 1200 dolayında öğrencinin liseden mezun olduğunu belirterek Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e ÇOMÜ'nün kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Preşeva Bölgesi Eğitim Koordinatörü Dugagjin Hasan da bölgede üniversite olmaması sebebiyle öğrencilerin daha çok Priştine, Tiran ve Üsküp'teki üniversiteleri tercih ettiğini aktardıktan sonra, ÇOMÜ'nün yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Sırbistan'dan gelecek öğrenciler için daha fazla kontenjan ayrılmasını rica etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer de Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurgulayarak, ÇOMÜ'nün Balkan ülkelerine ayrı bir önem verdiğini ve bu sebeple Balkan ülkelerinden gelecek öğrenciler için daha fazla kontenjan ayırdıklarını belirtti.

Rektör Acer, ayrıca son zamanlarda Balkanlar'da yaşayan Arnavutlarla yakın temasları olduğunu belirterek özellikle Arnavutluk dışında Kosova, Makedonya ve Sırbistan'da yaşayan Arnavutlar'ın da Türkiye'ye bakış açısının çok olumlu olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bunun yanı sıra ÇOMÜ'nün akademik ve bilimsel altyapı bakımından hazır ve donanımlı bir üniversite olduğunu belirten Acer, ÇOMÜ'nün Balkan ülkelerinden öğrenci almanın dışında Balkan üniversiteleriyle etkileşimi ve akademik işbirliğini de geliştirmek istediğini söyledi.

Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin yanı sıra üniversitemizi tercih etmek isteyen öğrencilere burs ve barınma gibi konularda da yardımcı olabilmek amacıyla Burs ve Barınma Koordinatörlüğü kurulduğunu vurgulayan Acer; ÇOMÜ'nün YÖS sınavını kaldırarak başarı puanı ile öğrenci aldığını aktardı, heyetin taleplerini dikkate alacaklarını söyleyerek ÇOMÜ'nün imkânlar çerçevesinde Sırbistan'dan gelecek öğrencileri kucaklamaya hazır olduğunu belirtti.

Preşeva heyeti görüşmenin ardından merkez kütüphane ve kampüsü gezerek üniversiteden ayrıldı.

(GD)



16.05.2017 14:36:22 TSI

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