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Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneğinden Rektör Acer'e ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 14:36
Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneğinden Rektör Acer'e ziyaret
Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneğinden Rektör Acer'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ahmet Arıcan, Dernek Yöneticisi Arş. Gör. Enes Yaşar ve derneğin misafir öğrencileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Dernek Başkanı Ahmet Arıcan, 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Programına verdiği destek için dernek ve misafir öğrenciler adına Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e teşekkür etti. Ziyaret sonunda Rektör Acer, Dernek Başkanı Arıcan'a hediye takdiminde bulundu.
(GD)

16.05.2017 14:36:39 TSI
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