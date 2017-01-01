Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneğinden Rektör Acer'e ziyaret
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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ahmet Arıcan, Dernek Yöneticisi Arş. Gör. Enes Yaşar ve derneğin misafir öğrencileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Dernek Başkanı Ahmet Arıcan, 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Programına verdiği destek için dernek ve misafir öğrenciler adına Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e teşekkür etti. Ziyaret sonunda Rektör Acer, Dernek Başkanı Arıcan'a hediye takdiminde bulundu.
(GD)
16.05.2017 14:36:39 TSI
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