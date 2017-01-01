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Akdeniz Belediyesi'nin asfalt çalışmaları sürüyor

- Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş:

- "Asfalt çalışmaları yaz sonuna kadar sürecek"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde başlattığı asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü, çalışmaların yaz sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, şehir merkezinde yoğun bir tempoda asfalt çalışması yaptıklarını ve sürdürülen asfalt çalışmalarındaki gecikmelerin altyapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerinden kaynaklandığını söyledi. Bazı yayın organlarında yer alan eleştirileri yanıtlayan Başkan Aktaş , yapılan asfalt ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçede başlatılan asfalt, kaldırım ve yenileme çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Aktaş, "İlçemizde asfalt ve kaldırım yapımı ile ilgili olarak belediyemiz ekipleri MESKİ, Büyükşehir UKOME, Aksagaz, EDAŞ, internet şirketleri ve Telekom gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir. İlçe genelinde yapılacak çalışmaların startını yoğun bir şekilde şehir merkezinde verdik. Şu an merkez mahallelerde Aksagaz başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlarımız çalışma yapmaktadırlar. Şehir merkezindeki çalışmalar sırasında daha önceki altyapının eskimesi ya da yetersizliği nedeniyle MESKİ, EDAŞ ve Telekom'un acil müdahalelerini gerektiren aksama ve arızalar meydana gelmektedir. Belediyemiz bu kurumlarla yazışmış olmasına rağmen maalesef anlık aksamaları, öngörülemeyen aksamaları önceden bilmemiz mümkün olmamaktadır. Ekiplerimiz ilgili kurumları haberdar ederek bu aksamalara günlük müdahalede bulunmalarını istemektedirler" dedi.

Vatandaşların bir kısmının alt yapı çalışmalarının uzaması nedeniyle şikayetlerini dile getirmesine rağmen büyük bölümünün çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür ettiklerini ifade eden Aktaş, böyle önemli ve büyük ölçekte hizmet gerçekleştirirken bazı aksama ve gecikmelerin de kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, çalışma yapılacak alanlarda vatandaşların otopark yapmama ve trafik sıkışıklığına yol açmama gibi basit ama önemli katkılarla çalışan ekiplere destek olmasını istedi.

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için yoğun gayret gösterildiği bilgisini veren Aktaş, yapılan her eleştiriyi dikkate alarak, hizmetleri vatandaşların görüşleri doğrultusunda yönlendirdiklerini dile getirdi.

(HSK-



16.05.2017 14:37:02 TSI

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