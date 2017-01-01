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Ayvacık'ta Öğrenme Şenliği

16 Mayıs 2017 Salı, 14:37
Ayvacık'ta Öğrenme Şenliği
Ayvacık'ta Öğrenme Şenliği

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından öğrenme şenliği düzenlendi.
Ayvacık Atatürk Kültür Parkında düzenlenen etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimi ile konser dinletisi gerçekleştirildi. Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yılmaz, şenliğin amacının vatandaşların stantlardaki eğitimleri görerek, kendilerini denemek ve öğrenme isteğini arttırmak olduğunu söyledi.
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise, "Çok eski yıllardan bu yana görerek ve uygulamalı olarak bir şeyler öğrenildi. Şimdi ise bilgisayarlardan telefonlardan insanlar bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Teknolojinin tabi ki etkisi büyük ama görerek, bakarak öğrenmek de önemli. Bakın bizim Ayvacık'ın bir değeri var. Geleneksel el sanatlarından halıcılık. Burada bu halıcılık bu zamana kadar aile bireylerinin birbirini görerek, bakarak öğrendiği bir sanat olarak günümüze ulaştı. Öğrenmenin değişik özellikleri olduğunu buradan görüyoruz. Bu etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(GD)

16.05.2017 14:37:09 TSI
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