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Engelli anneleri tatlı yapmayı öğreniyor



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne'de zihinsel engelli çocukların aileleri için başlatılan "Tatlı Hayat" Projesi'nde anneler pasta ve tatlı yapmayı öğreniyor. Proje sayesinde engelli anneleri pasta ve tatlı satabilecek konuma gelerek ev ekonomisine katkıda bulunacak.

Edirne Sanayici ve İş Adamları Derneği (EDSİAD) ve Edirne Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği destekli "Tatlı Hayat" Projesi'nin tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleşti.

EDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz yaptığı konuşmada, "Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (EDSİAD) liderliğinde, Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği ortaklığıyla uygulanan Tatlı Hayat Projesi'nin genel amacı, 'Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak' özel amacı ise, 'Edirne Merkez'de zihinsel engelli çocuğu bulunan işsiz annelere mesleki yeterlilik kazandırmak ve toplumsal bütünleşmelerine destek olmak, zihinsel engelli bireylerin toplumsal bütünleşmelerine destek olmak, kamuoyunda engelli hakları hususunda farkındalık arttırmak' olarak belirlenmiştir. Projenin toplam bütçesi 138 bin 935 Avro olup, bu tutarın 6 bin 946, Avro'luk kısmı Edirne Sanayicileri ve iş Adamları Derneği'nin eş finansman katkısıdır. Projenin hedef kitlesi Edirne' de yaşayan zihinsel engelli çocuğa sahip 15 işsiz anne olarak belirlenmiştir. 17 Ocak 2017 tarihinde basın toplantısı yapılan projenin hedef kitle olarak seçilen annelere 32 saatlik iş yaşamına ve hayata adapte olma eğitimleri verilerek, 640 saatlik 6 ay sürecek butik pastacılık eğitimlerine başlanmıştır. Eğitimlerin ikinci ayından sonra kursiyerlerimizin motivasyonunu arttırmaya yönelik olarak İstanbul'da bulunan Pelit pastanelerine teknik gezi düzenlenmiştir. Projede belirlenen faaliyetler kapsamında butik pastacılık eğitimlerinden sonra 32 saatlik staj programını içeriyor. Bunun dışında proje kapsamında halkın zihinsel engelli bireylere karşı mevcut tutumunu tespite yönelik anket çalışması yapılacaktır. Anket çalışmasını takiben herkese açık engelli hakları semineri düzenlenerek kamuoyu farkındalığı arttırılacak. 12 Aylık proje 31 Ekim 2017 tarihinde sona erecektir" dedi.



"Engellilere hizmet etmek bir gönül işidir"

Kursiyer Melek Özgüler ise, "Engellilere hizmet etmek bir gönül işidir. Biz diyoruz ki asıl engelli karşısına bir zorluk çıktığı zaman hemen pes eden, onu aşmak için mücadele etmeyendir. Engelliler için yapılan her hizmetin bir gün kendimize de lazım olabileceğini unutmayalım. Engellileri sahiplendiğimiz sürece onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz. Bizi daha iyi anlamak için, birazcık empati yapmamız yeterli olacaktır. Mesela siz hiç çocuğunuzu bırakarak iki dakika ekmek almaya gidip geri döndüğünüzde çocuğunuzun yüz üstü düşmüş ağzı burnu kanlar içinde çaresizce sizi beklerken bulup dizlerinizin bağı çözülerek ağlamak için balkona bile çıkmaya dermanınızın kalmadığı oldu mu? Ya da, çocuğunuza yalan söylemenin çok kötü bir şey olduğunu binlerce kez söylediğiniz halde, doktordan çıkınca 'Anne doktor ne dedi?' diye sorduğunda, kelimeler boğazınıza düğümlenip yüreğiniz yerinden sökülürcesine istemeye istemeye 'iyileşeceksin' dedi yavrum diyerek, yalan söylemek zorunda kaldınız mı? Belediye otobüsüne bindiğinizde engelli çocuğunuzun davranışından dolayı otobüsteki onlarca kişinin size ve engelli çocuğunuza acıyarak baktığı zaman, otobüsün tavanının tepenize çöktüğünü zannedip ah keşke diyerek dünyaya geldiğinize pişman oldunuz mu? Eğer şimdiye kadar bunları hiç düşünmediyseniz, siz bu hayatın gerçeklerini iyi görememişsiniz demektir. Yaşamınızda bir şeyler eksik kalmış demektir" ifadelerini kullandı.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünde düzenlenen eğitimler kapsamında 15 işsiz kadın, toplam 640 saat pasta ve tatlı yapımı kursu görecek. Programın sonunda, engelli annelerinin kendi elleriyle yaptıkları pasta kesildi.

(EY-MEF-Y)



16.05.2017 14:37:47 TSI

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