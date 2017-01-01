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Eskişehir Kadın Platformu kuruldu

- Platform Sözcüsü Şenay Subaşı:

- "Toplumsal başarıdan, huzurdan yana olan, gönüllük esası ile çalışan ve tüm farklılıklara eşit mesafede duracak bir topluluğuz"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Kentin birçok kesimini temsilen bir araya gelen kadınlar 'Eskişehir Kadın Platformu'nu kurdu.

Demokrasi ilkesi ile yola çıkan platform üyeleri adına sözcü Şenay Subaşı bir açıklama yaparak amaçlarının kadınların maruz kaldığı haksız, eşitsiz davranışların karşısında olmak olduğunu dile getirdi. Subaşı, "Eskişehir kadınları sınıfsız, sömürüsüz, beklentisiz, karşılıklı sevgi, saygıya dayalı birbirine engel olan değil, destek veren. Birbirini tamamlayan, bireysel değil, toplumsal başarıdan huzurdan yana olan, gönüllük esası ile çalışan ve tüm farklılıklara eşit mesafede duracak bir topluluktur. Öncelikli amacı tüm kadınların maruz kaldığı haksız, eşitsiz davranışların karşısında duran kadın örgütleriyle de beraber hareket edecektir. Özellikle kırsal alandaki kadınlara ulaşmak, kadın kimliği ile farkındalıklarını arttırmak ve tüm etkinliklerimizde yer almalarını sağlamak olacaktır. Eskişehir kadınları barıştan yana olacaktır. Toplumdaki gerginlikleri yatıştırmak adına uzlaşma ortamları sağlayıp geliştirmeyi amaçlayan eğitimler verecektir. Eskişehir Kadınlarının kendi bünyesinde bir başkanı olmayacaktır. Eskişehir kadınları tüm kadınlarla, çoğulcu demokrasiyi ilke edinen yapıyla çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir" diye belirtti.

(MY-MET-Y)



16.05.2017 14:38:08 TSI

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