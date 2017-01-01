Kredi Yurtlar Kurumundan eğitime destek
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK), 'kardeş okul' olarak seçtiği Savatlı İlkokulunu boyadı.
Özalp Kredi Yurtlar Müdürü Sadrettin Yıldırım, ilçeye bağlı Savatlı İlkokulunu 'kardeş okul' olarak seçtiklerini belirterek, "Geçen haftalarda okul öğrencilerine yapmış olduğumuz kırtasiye yardımından sonra çalışanlarımızla birlikte okulun boyasını yapmaya karar verdik. Kendi imkanlarımızla okulun boyasını yaparak öğrencilerimizin kullanımına sunduk" dedi.
(MSA-Y)
16.05.2017 14:38:16 TSI
NNNN