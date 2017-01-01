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İyilik-Der'den Suriye ve Afrika için kermes



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - İyilik-Der Adıyaman Şubesi tarafından Suriye'de ki çocuklar ve Afrika'da ki aileler için kermes düzenlendi.

İyilik-Der'in "İyilik okulları" ve "Afrika'da süt keçisi" projeleri için kermes düzenledi. Demokrasi Parkında açılışı yapılan kermes 3 gün boyunca açık kalacak. Gıda malzemelerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir İyilik Okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçları ve Afrika'da ki ihtiyaç sahiplerine keçi alınacak.

İyilik-Der Adıyaman Gönüllüsü Mustafa Kirişçi, kermes ile ilgili bilgi vererek, "Suriye'de savaşın devam ettiği günden beri büyük bir sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar sadece aç değil, ayrıca eğitimden de mahrum oluyor. Suriyeli çocuklar eğitimlerinden geri kalmasın diye 'İyilik Okulları' isimli bir proje gerçekleştirdik. Proje dahilinde Suriye'de 15 bin, Gaziantep Nizip'te de 5 bin öğrenciye bakılıyor. Şuan 25 tane İyilik Okulu var. Bu insanlara kırtasiye, elbise, okul malzemesi lazım. Birde Afrika'da ki insanlara Süt Keçisi projesi uyguluyoruz. Afrika'da ki insanlara balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretiyoruz. Kermesimizden elde edilen geliri her iki alanda kullanacağız" dedi.

(AHM)



16.05.2017 14:42:22 TSI

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