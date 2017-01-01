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Yüreğir Belediyesi'nden ÇTV ve Emlak Vergisi uyarısı



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Meral Çetin, Emlak ve İş yeri Çevre Temizlik Vergisi ilk taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu belirterek, vatandaşların mağdur olmamaları için vergilerini zamanında ödemeleri uyarısında bulundu.

Çetin, yaptığı açıklamada, belediye binasındaki veznelerin son iki hafta sonu olan 20-21 Mayıs ve 27-28 Mayıs tarihlerinde açık olacağını belirtti.

Vergisini yatırmak isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlandığını belirten Çetin, "Emlak servisimizi ve veznelerimizi tamamen yeniledik. Vatandaşlarımız bundan böyle kredi kartı, Halk Bankası ve şubeleri ve internet web sitemiz üzerinden borçlarını ödeyebileceklerdir. Emlak servisinde mükelleflerimizin rahatlıkla vergilerini yatıracakları ortam hazırlanmıştır. Mükelleflerimizin sıra beklemeden kendilerine yapılan çay, meyve suyu ikramlarını yudumlarken vergilerini ödeyebileceklerdir. Borçlarını ve idari para cezalarını zamanında ödemeyen vergi mükelleflerine ödenmeyen vergilerin tahsili için 6183 sayılı amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümlerine istinaden icrai takip başlatılmış mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz şerhi gibi yaptırımlar uygulanır ve cebren tahsilat yoluna gidilmektedir" dedi.

Çetin, vergilerini ödemek isteyen vatandaşların, belediye içindeki veznelerde, kaymakamlık şubesi ve gezici tahsilat veznelerinde, Halk Bankası ve şubelerinde ve internet web sitesi üzerinden borçlarını yatırabileceklerini kaydetti.

(ELF-Y)



16.05.2017 14:42:30 TSI

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