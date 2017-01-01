YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ÇTSO'nun Mayıs ayı mesleki yeterlilik sınavları başladı

ÇTSO'nun Mayıs ayı mesleki yeterlilik sınavları başladı



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 13-14 ve 15 Mayıs tarihlerinde, ahşap kalıpçı, betonarme demircisi, sıvacı, ısı yalıtımcısı ve betoncu mesleklerine yönelik Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenlendi. Sınavlarda adaylar, yazılı, mülakat ve uygulama aşamalarına tabi tutularak, mesleki bilgi ve yetenekleri doğrultusunda performanslarını sergiledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Sema Sandal; "Odamız organizasyonunda ve MEYBEM A.Ş. işbirliğinde, 2016 Nisan döneminden bugüne; 11 farklı meslek dalında 600'ün üzerinde adayın katılımıyla Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenledik. 4447 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi kapsamında, teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Devletimizin, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sağladığı teşviklerden daha çok firmamızın yararlanmasını istiyoruz. İşverenlerimizin belgesiz personel çalıştırmaları sonucu cezai müeyyideye maruz kalmamaları için sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Sınav açılması için her ay talep topluyor ve gelen talepler doğrultusuna Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenliyoruz" dedi.

Sandal konuşmasının devamında, Çanakkale'nin ilçelerinde de sınavlar organize ettiklerini ifade ederek; "Odamız bünyesinde inşaat sınavlarını gerçekleştirebileceğimiz sabit bir sınav alanı oluşturduk. Bu sayede adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi taleplerini çok kısa bir süre içerisinde yerine getirerek, başarılı oldukları takdirde sınav ücretlerini İşsizlik Sigorta Fonundan geri almalarını sağlıyoruz. Başvuru yapan firmalarımızın iş/zaman kayıplarını engellemek için sınav alanı uygunluk kriterlerini ve sınav açılması için gerekli asgari sayıyı tamamladıkları takdirde firmalarımızın faaliyet gösterdiği yerlerde merkez veya ilçe ayrımı yapmadan sınavlar düzenleyebiliyoruz" diye konuştu.

Genel Sekreter Sandal, Mesleki Yeterlilik Sınavlarıyla ilgili olarak bilgi almak veya başvuru yapmak isteyenlerin, odanın Proje Uzmanı Gökhan Doğru'ya 217 10 14 numaralı irtibat numarasından ulaşarak bilgi alabileceklerini söyledi.

(GD)



16.05.2017 14:44:46 TSI

NNNN

