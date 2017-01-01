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2'si baş polis 17 eski polise by lock'tan toplam 99 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de aralarında 2 baş polisin olduğu 3'ü tutuklu 17 eski polise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin haberleşmede kullandığı gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla toplam 99 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı dosyalarda tek tek görülen davada tutuklu sanıklar Ü.K., M.Y. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar A.K., S.O., S.U., A.Ü., Z.F., Ü.K., C.Y., S.A., A.E., M.K., H.G., C.K., Ö.D., S.G. ve C.S. ile avukatları hazır bulundu.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Ü.K., M.Y. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar A.K., S.O., S.U., A.Ü., Z.F., C.Y., A.E., H.G., C.K., Ö.D., S.G. ve C.S.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan sanıklar Ü.K. ve S.A.'ya ise 3'er yıl 1'er ay olmak üzere 17 sanığa toplam 99 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 14:47:51 TSI

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