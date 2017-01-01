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Germencik 19 Mayıs etkinliklerine hazır



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Ortaklar Mahallesinde gerçekleşecek 19 Mayıs Gençlik Konseri hazırlıkları tamamlandı. Konserin yanı sıra 20 Mayıs ve 21 Mayıs ta gerçekleşecek olan Satranç turnuvası hazırlıkları da sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Germencik'in Ortaklar mahallesinde gerçekleştirilecek olan etkinlik ile Germencik'liler bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacak. Germencik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyon bu defa Ortaklar mahallesinde gerçekleşiyor.

19 Mayıs Cuma günü saat 20.30 da başlayacak, Gençlik Konserinde önceki hafta Germencik 2. Kültür ve Sanat Çalıştayında sahne alan ve büyük alkış alan Cevher Doğan bu defa Ortaklar mahallesinde sahne alarak gençlik konserinde vatandaşları coşturacak. Yine sevilen ses sanatçısı Cemal Güney'de gençlik konseri kapsamında 19 Mayıs günü Ortaklar mahallesinde vatandaşlara müzik ziyafeti verecek.

Hafta sonuna 2 etkinlik ile girecek Germencik'te 19 Mayıs gecesi konserin ardından 20 Mayıs ve 21 Mayıs'ta gerçekleşecek satranç turnuvasında çeşitli hediyelerle dereceye girenler ödüllendirilecek. 20 Mayıs günü Germencik Belediyesi Türk Burcu Yaşam Alanında başlayacak olan turnuva 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Türkiye Satranç Severler derneği ve Zeybek Satranç Kulübü ile ortak düzenlenen turnuvaya Ege Bölgesinden çeşitli yarışmacıların katılması bekleniyor.

20 Mayıs gününe kadar müracaatların www.aydin.tsf.org.tr adresinden yapılması istenen turnuvada 1. olan yarışmacıya Staunton ahşap satranç takımı, 2. olan yarışmacıya profesyonel satranç takımı, 3. olan yarışmacıya da satranç takımı hediye edilecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün organize ettiği etkinliklerimizde bu defa hafta sonuna girilirken 19 Mayıs Gençlik Konseri ile Ortaklar Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sonrasında 20 ve 21 Mayıs ta Ege Bölgesinden katılım sağlayacak olan satranç severlerin kıyasıya mücadelesini izleyeceğimiz turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Gerçekleşecek olan 19 Mayıs Gençlik Konseri ve Satranç Turnuvasına tüm halkımızı davet ediyorum'' dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdülkerim Topçu ise "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Germencik Ortaklar Mahallesinde gerçekleştireceğimiz etkinlik ile bayramın coşkusunu birlikte yaşayacağız. İkincisini gerçekleştireceğimiz satranç turnuvasında da yarışmacılarımız katılım şartları ve başvuru formuna www.aydin.tsf.org.tr adresinden ulaşabilirler. Bu güzel etkinliklerimize vatandaşlarımızın katılımı bizleri mutlu edecek" dedi.

(OD-MB-Y)



16.05.2017 14:48:25 TSI

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