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Seydişehir'de doğuştan engelli çocuk geçici fahri zabıta oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 14:52
Seydişehir'de doğuştan engelli çocuk geçici fahri zabıta oldu
Seydişehir'de doğuştan engelli çocuk geçici fahri zabıta oldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğuştan engelli Muhammet Uzun, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilçe belediyesinde fahri zabıta olarak göreve başladı.
Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, doğuştan engelli Muhammet Uzun'u 3 günlüğüne fahri zabıta olarak görevlendirdi. Görevi alır almaz çalışmaya başlayan engelli genç, ilk olarak piknik yapmak için Kuğulu Park'a giden vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı. Engelli yollarına park eden araçların plakalarını da trafik ekiplerine bildirerek kaldırtan Muhammet Uzun, Seydişehir Belediyesine kendisine verdiği bu görevden dolayı teşekkür etti ve uygulamanın bütün belediyelere örnek olmasını diledi. Uzun, vatandaşları da engelli yollarına araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.
Fahri Zabıta Uzun, 10-16 Mayıs Türkiye Engelliler Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın kendisine vermiş olduğu fahri zabıtalık görevini üstlendiğini belirterek, "Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte Seydişehir'de engelli rampası olmayan yerleri tespit ettik. En yakın zamanda Fen İşleri ekibimiz bu hususla ilgilenecek ve engellilerimiz rampalarını kullanabilecekler. Ben Seydişehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın bütün belediyelere örnek olmasını diliyorum" dedi.
Belediyecilikte en zor görevlerden birinin zabıta hizmetleri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, "Zabıtalık görevi direkt vatandaşlarla yüz yüze gelinen görevlerden birisidir. Engelliler Haftası münasebeti ile kardeşlerimizden Muhammed bu hafta bize destek oldu. En zor görev olan zabıtalığı en iyi şekilde engelli de olsa yapabileceğini Seydişehir'de sergilemiş oldu. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(BG-AH-Y)

16.05.2017 14:52:24 TSI
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