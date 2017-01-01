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Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'Bankacılık Mesleği' konulu seminer



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'Bankacılık Mesleği' konulu seminer düzenlendi.

Denizbank Simav Şube Müdürü Salim Kavuşkan, Ziraat Bankası Şaphane Şube Müdürü Mehmet Çoşkun, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, Öğretim Görevlisi Adem Karakaş Salonu dolduran öğrencilere yaklaşık 2 saat 'Bankacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceği' hakkında bilgiler verdi.

Seminerde ilk olarak konuşan Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, "Öncelikle konuşmacı koltuğunda bulunmamızın nedeni geçmişimde bankacılık deneyimimin olmasıdır. Bankacılık bir okuldur,her gün sizlere bir şeyler öğretir. Prosedürleri, portföyleri, yönetmelikleri, piyasadaki rekabeti, diğer bankaların uygulamalarını ve belki de en zoru müşterilerle ilgili olan trafiği yönetebilmektir" dedi

Denizbank Simav Şube Müdürü Salim Kavuşkan ve Ziraat Bankası Şaphane Şube Müdürü Mehmet Çoşkun öğrencilerin bankacılık sektörü ile ilgili sorularını cevapladılar.

Mehmet Coşkun, "Bankacılık cidden zor bir iş, çok stres atında olacağınız bir iş.Özel sektörü daha da zor olan bir iş ve ne kadar müşteriye dokunursanız o kadar para kazanabileceğiniz bir iş. Amacınız günlük kotanızı başarmak kâr elde etmektir. İlk başta zorlanabilirsiniz ama pes etmeyi" diye konuştu.

Seminer sonunda Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, katılımcılara teşekkür etti ve plaket takdim etti. (YD-EFE)



16.05.2017 14:55:21 TSI

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