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Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 1. Ligde

16 Mayıs 2017 Salı, 14:55
Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 1. Ligde
Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 1. Ligde

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı kendi liginde önemli bir başarıya imza atarak 1. Lige yükseldi.
Takım yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı takımı ve yöneticilerini başarısından dolayı tebrik ederek, 1. Ligde mücadele etmeye hazırlanan Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına yeni sezonda başarılar diledi.
Takım olarak 1. lige yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Takım Antrenörü Lütfü Özdemir de, sezonun başından sonuna kadar hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Oyuncular ise gelecek sezonda takım olarak Aksaray'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini açıkladılar.
(YC-FM-Y)

16.05.2017 14:55:44 TSI
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