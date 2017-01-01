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Şehit Furkan Yayla'nın silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak adına kütüphane açtı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Giresunlu Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak adına M.Selami Yardım Ortaokulu'nda kütüphane açtı.

Kütüphane açılışına, İlçe Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü, şehidin babası emekli polis memuru Ethem Yayla, M. Selami Yardım Ortaokulu Müdürü Koşman Bulut, daire amirleri, okul müdürleri ve şehidin ortaokul arkadaşları ile davetliler katıldı.

Yaklaşık 500 kitap, 1 adet bilgisayar, öğrencilerin kitap okuyacağı masa ve sandalyelerin hediye edildiği M. Selami Yardım Ortaokulu şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla Kütüphanesinin açılış töreninde duygusal anlar yaşandı. Protokol konuşmalarının ardından, Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Birinci'nin duaları eşliğinde Piyade Teğmen Furkan Yayla Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphane fikrinin şehidin silah arkadaşlarından çıktığını söyleyen şehidin ortaokul arkadaşı Emircan Güngör," Şehitler adına kütüphane yaptırma gibi bir oluşum varmış. Furkan şehit olduktan 5-6 gün sonra arkadaşları beni aradı. Onlar bunu Giresun Çanakçı'da yapacaktılar. Ancak, Furkan şehit olduktan sonra Ak Camii'nde okutulan Kur'an-ı Kerim'de buradaki kalabalığı gören arkadaşları 'Furkan'ın arkadaşları Akçaabat'taymış bizde kütüphaneyi Akçaabat'a yapalım' dediler. Bu kütüphane de o şekilde oluştu" dedi.

(BK-ÖS-Y)



16.05.2017 14:56:22 TSI

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