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Kayserigaz'dan çalışanlarına ISG eğitimi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayserigaz, yenilikçi yönetim anlayışı ile sürdürülebilir gelişme ekseninde sunduğu hizmetlerine yönelik, çalışanlarına "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenledi.

4-10 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu önemli günü sahada ve ofiste görev yapan tüm çalışanlarına sundu.

Kayserigaz İnsan Kaynakları tarafından organize edilen program, Kayserigaz Genel Müdür Yardımcısı Adem Dincay'ın yaptığı konuşma ile başladı. Dincay, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın herkesin en temel hakkı olduğunu belirterek, iş güvenliğinin hem çalışanların hem de işveren olmak üzere tüm tarafların sahiplenmesi gereken bir konu olduğuna değindi. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, bir doğal gaz tedarikçisi olarak çok tehlikeli sınıfta çalıştıklarını belirterek, güvenlik kültürü konusunda bilincin arttırılması konusuna vurgu yaptı.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Calp iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, çalışma koşullarındaki tehlikeler, yasal hak ve sorumluluklar, tehlike ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirlere ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Calp, önceliklerinin insan olduğunu ve "Önce İnsan" sloganı ile proaktif yaklaşımlar ve sürekli iyileştirme ile sıfır iş kazası hedeflediklerini söyledi. Calp, Kayserigaz'ın iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek teşkil eden bir şirket olduğunu belirterek Kayserigaz'ı tebrik etti.

Dr. Özkan Almak, Kayserigaz çalışanlarına ilkyardım ve meslek hastalıklarının sebepleri konularında derinlemesine bilgi vererek interaktif bir eğitim sundu. Kayserigaz çalışanlarının sorularını da yanıtlayan Dr. Özkan Almak, eğitime katılımın ve ilginin yüksek olmasından oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Kayserigaz İnsan Kaynakları Müdürü Hatice Berk, Kayserigaz olarak çalışanların eğitimlerini oldukça önem verdiklerini, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti. Bu amaçla tüm çalışanlarına kendilerini güvende hissedecek ortam sağlama ve güvenlik bilincinin en yüksek seviyede tutulması için bu eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 14:56:53 TSI

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