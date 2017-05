YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tutku Radyo'dan kelebek hastası kardeşler için özel yayın

Tutku Radyo'dan kelebek hastası kardeşler için özel yayın



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Tutku Radyo Haber Müdürü M. Salih Geçken, Özalp ilçesindeki kelebek hastası Umut ve Davut kardeşlerin daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için canlı yayında yardım kampanyası yapacaklarını söyledi.

Van'ın Özalp ilçesinde zor şartlar altında yaşayan kelebek hastası Umut ve Davut kardeşlerin sağlıklı yaşam alanına ihtiyaçları olduğunu belirten Tutku Radyo Müdürü Salih Geçken; "Her pansumandan sonra yaşadıkları acıyı azda olsa azaltmak, sağlanacak ultra hijyenik alanıyla sürelerini uzatmak için Van Tutku Radyo ailesi olarak canlı yayında yardım toplama kararı aldık. Kelebek hastası Umut ve Davut kardeşler için valilik izniyle açılan bir hesap var. Yapacağımız yayında destek vermek isteyen vatandaşlarımızı o hesaba yönlendireceğiz. Farkındalık oluşturarak halkımızı yaşanan bu dramdan haberdar etmek istiyoruz" dedi.

18 Mayıs günü saat 17.00'da başlayacak olan 'Haydi Van Kelebek Hastası Umut ve Davut'a Umut Olalım' özel yayınını üç saat olarak planladıklarını dile getiren Geçken, "Stüdyo konuklarımız olacağı gibi, telefon bağlantısıyla yayınımıza katılacaklar da olacaktır. Bu konuda bize destek olacaklarını söyleyenler olduğu gibi, o gün programa katılmak isteyen herkesi telefonla canlı yayına almayı düşünüyoruz. Umut ve Davut'a umut olabilmeyi hedefliyoruz. Toplumun pekte haberdar olmadığı, çok az görülen kelebek hastalığında sürekli bir acı var. Her pansumandan sonra deriye yapışan giysinin yaşattığı acıyı minimize etmek zorundayız. Bu zorunluluk hem İslami hem insanı hem de vicdanidir. Şu an ikamet ettikleri ev kiradır. Umut ve Davut kardeşlerin babası kol gücüyle para kazanmaya çalışıyor. Ailenin sekiz çocuğu var. Kelebek hastası olan Umut ve Davut'un anneleri ev hanımıdır" diye konuştu.

16.05.2017 15:02:24 TSI

