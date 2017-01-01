YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müdür Göksoy'dan Vali Taşyapan'a ziyaret

Müdür Göksoy'dan Vali Taşyapan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindeki SGK personeli, Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat 2017'de başlattığı mili istihdam seferberliği kapsamında 9 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 1 milyon 50 bin ek istihdam sağlandığını açıklayan İl Müdürü Göksoy, Van'daki ek istihdam rakamının ise 7 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 6 bin 275'e ulaştığını, hedefin ise 10 bin kişiye istihdam sağlanması olduğunu kaydetti. İl Müdürü Göksoy, Vali Taşyapan'a ayrıca genel sağlık sigortası ve yeşil kart uygulamaları, güvenlik korucularına ve muhtarlara yönelik yeni sosyal güvenlik hizmetleri hakkında da bilgiler aktardı.

SGK İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindeki personelin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sosyal güvenlik camiasının haftasını kutlayan Vali İbrahim Taşyapan da, özellikle milli istihdam seferberliği konusundaki çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, Van'da 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefinin gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

(MSA-Y)



16.05.2017 15:04:01 TSI

NNNN

