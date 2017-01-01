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Adrasan sahili yaz sezonuna hazır



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Dünyanın gözde tatil merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da yaz sezonu hazırlıkları tamamlandı.

Kumluca Belediyesi ekiplerince, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki Adrasan sahilinde temizlik ve kıyıda şezlong kurma çalışmalarıyla sahil yolunda trafik akışını rahatlatacak bir düzenleme yapıldı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Adrasan'ın yılın dört mevsimi turizm yapmaya elverişli doğal bir turizm merkezi olduğunu, tatilcilerin yaz sezonunda daha yoğun ziyaret ettiğini söyledi.

Adrasan sahilinin yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Çetinkaya, "Adrasan sahilimiz doğallık ve temizlik olarak ülkemizdeki ender sahillerimizdendir. Bu sahilimizin korunmasını, gelecek nesillere doğal haliyle aktarılmasını önemsiyoruz. Ekiplerimizde bu doğrultuda yaz sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Sahilde biriken çöpler temizleniyor, kıyıda şezlonglar kuruluyor. Ayrıca İlçe Güvenlik Komisyonu tarafından alınan kararla sahil yolunun gidiş-dönüş şeklinde ikiye bölünmesi çalışmaları da belediyemizce yürütülüyor. Bu sayede araçların yol kenarına park edilmesinin önüne geçilerek, trafik akışının rahatlaması sağlanacak" diye konuştu.

Kumluca Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, sahilden toplanan çöplerin Kumluca katı atık düzenli depolama alanına döküleceği bildirildi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 15:04:12 TSI

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