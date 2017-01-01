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Aksaray'da 2. Kılıçaslan Hamamının Kubbeleri ortaya çıkıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş tarihi mekanlara yapmış olduğu restorasyon çalışmalarıyla medeniyetleri tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Köklü bir tarihe sahip olan Aksaray ve bu tarihi ayaklandırıp şehre ve turizme kazandırmak için yaptığı titiz ve özverili çalışmalarıyla 2'inci Kılıçaslan Hamamı gibi 800 yıllık tarihi yeniden gün yüzüne çıkaran Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Anadolu topraklarının kültürel zenginliğinden payını almış şehrimizin kültür mirasını koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için her zaman çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Tarihi dokusu ve mimari kimliği korunarak yenilenen Kılıçaslan hamamında yüzyıllar içerisinde uğradığı deformasyon sonucu kaybolmuş kubbelerin neredeyse hepsi tamamlanarak yeniden yükseldi. Restorasyonunda sona gelinen mekanın yeniden canlanmasıyla Aksaray güzel bir mekana daha kavuşacak.

(YC-AH-Y)



16.05.2017 15:04:25 TSI

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