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Ortaca'da otomobilin ön camının çalındığı iddiası



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, park halindeki otomobilin ön camı çalındı.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Mahallesi Defne Sokakta park halinde olan Mustafa Kılınç'a ait 45 SA 9631 plakalı otomobilin ön camı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumu fark eden Kılınç, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaptı. Araç sahibi Mustafa Kılınç, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederek, arabada maddi değeri olan ses sistemi olmasına rağmen ön camın çalınmış olmasına şaşırdığını belirtti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(CC-MB-Y)



16.05.2017 15:06:40 TSI

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