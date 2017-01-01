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40.Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne doğru

16 Mayıs 2017 Salı, 15:07
40.Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne doğru
40.Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne doğru

(Fotoğraflı)

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Uluslararası Aksu Festivali için son hazırlıklar yapılıyor. Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen festival bu sene de renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.
Yurt içi ve yurt dışından birçok gösteri grubunun da katılacağı festivalle alakalı olarak Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Kerim Aksu, düzenlediği basın toplantısında, "Son iki yılda yaşadığımız talihsiz Soma ve terör olayları sebebiyle durağan geçen festivalimizi, bu yıl daha etkili ve coşkulu şekilde yapmak istiyoruz. 1 Mayıs tarihinde 23. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri ile başlayan, 14 Mayıs'ta Aksu Yarı Maratonu ile devam eden festivalimiz 22 Mayıs'ta bitecek. 3000 yıllık geçmişi olan festivalimiz , Türkiye'deki 3-4 tane tarihi etkinlikten biridir. Giresun'un tarihini yaşatan festivale bu yıl geçen yıllara göre daha yoğun ilgi olmasını bekliyorum "dedi.
Başkan Aksu Uluslararası Giresun Aksu Festivali programını şöyle açıkladı:
"18 Mayıs Perşembe saat 11:00 Atatürk Meydanı- Kerasus Fotoğraf Topluluğu Sergisi, 19 Mayıs Cuma saat 13:00 Atatürk Meydanı- Fotoğraf Sergisi, saat 13.30 Kütahya Kadın Girişimciler Derneği sergisi, saat 14:00 Can Akengin -Kişisel Resim Sergisi, saat 18: 30 Festival Defile Yürüyüşü, saat 19:00 Festival Ateşi, saat 20:00 Atatürk Meydanı -Aleyna Tilki konseri ve Havai Fişek gösterisi, 20 Mayıs saat 10:00 Atatürk Anıtına Festival Çelengi konulması, saat 11:00 Aksu Festival Alanı geleneklerin canlandırılması ve halk oyunları gösterileri, saat 14:00 Giresun Kalesi konser ve halk oyunları gösterileri, saat 20:00 Atatürk Meydanı- Hüseyin Turan konseri, 21 Mayıs saat 13:00 Öğretmenevi- Biriç Turnuvası, saat 14:00 Atatürk Meydanı halk oyunları gösterileri, saat 15:00 Atatürk Stadyumu- TÜFAD Futbol Turnuvası, saat 17:30 Giresun Lisesi -Santranç Turnuvası Finali, saat 20:00 Atatürk Meydanı Yahya Altun-Mehmet Gökçe Konseri, 22 Mayıs saat 12:00 Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi halk oyunları gösterileri, saat 20:00 Atatürk Meydanı Ziynet Sali konseri."
(RY-ÖS-Y)

16.05.2017 15:07:58 TSI
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