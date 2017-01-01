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Sağlık Bakanlığından Üniversiteye 320 bisiklet

- Sağlık Bakanlığı'nın 'Fiziksel Aktiviteyi Teşvik' programı kapsamında Halk Sağlık Muğla Müdürlüğü kanalıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 320 bisiklet hediye edildi.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için toplumda bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla 'Fiziksel aktiviteyi teşvik projesi' kapsamında bisiklet dağıtımları devam ediyor. Muğla'da daha önce İlkokul öğrencilerine yönelik dağıtımı yapılan bisikletlerden bu defa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin değişik birimlerine 320 adet bisiklet dağıtımı yapıldı. Bisiklet dağıtım töreninde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından değişik dans etkinlikleri sergilendi.

Bakanlık tarafından 2018 yılına kadar devam edecek bisiklet dağıtımında 1 milyon bisiklet dağıtımı hedeflenirken, Muğla'da Halk Sağlığı Müdürlüğünce bugüne kadar 2 bin 700 bisiklet dağıtımının yapıldığı öğrenildi. Törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, "Bu bisikletleri öğrencilerimizi, Akademik ve idari personelimiz kullanacak. İlgili birimlerin sorumluları bu bisikletlerden sorumludur. Kime ne karda verileceğini dekanlıklar ve daire başkanları sorumludurlar. Bisikletin sağlıklı yaşamda önemi çok fazladır. Sağlık Bakanlığı'nın böyle güzel bir proje yürütmesinden ve verdiği katkıdan dolayı başka Sağlık Bakanlığı, Muğla Halk Sağlığı Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Vali Vekili Kamil Köten, "Sağlık bakanımızın talimatı ve sağladığı imkanlarla ilimizde şu ana Kadar 2 bin 700 adet bisiklet dağıtıldı. Bunlardan 320 adedi Üniversitemize teslim ediliyor. Buradaki amaç, Sağlık Bakanlığı olarak insanlarımızın sağlıklı yaşaması, hareketli yaşaması için imkanı verirken onları devletin sağladığı imkanları da veriyor. Bu konuda Halk Sağlığı Müdürümüze yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 320 bisiklet ilgili birimlerde okuyan öğrenciler tarafından teslim alındı ve törenin yapıldığı stat çevresinde bisikletlerle tur atıldı.

(BT)



16.05.2017 15:08:21 TSI

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