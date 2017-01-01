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GAÜN Havacılık Topluluğu Cross Country yamaç paraşütü yarışmasına katıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Tokat'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması 9 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Beldesinde 1200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'na yurt içinden ve İran, Rusya, Tacikistan ve Kazakistan 9 ülkeden sporcular katıldı. Bayanlar klasmanında GAÜN Havacılık Topluluğu Sporcusu Ayşenur Katırcı 1. olarak topluluk üyelerinin yüzünü güldürdü. Takımlar klasman dördüncülüğü ve genel klasman on birinciliği ile Gaziantep Üniversitesi Havacılık Topluluğu ilk kez katıldıkları bu yarışmada bütün sporculara bundan sonra bu arenada yerleri oldukları mesajını verdi.

Topluluk Eğitmeni Barış Çelik, "Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'a ile Kültür Müdürlüğü ve Spor Daire Başkanlığının destekleriyle ilerleyen ulusal ve uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde edeceğiz" dedi.

(OE-SD-Y)



16.05.2017 15:08:45 TSI

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