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Samsun'da "Kültürel Mirasımız Müzeler ve Gençlik Paneli"



SAMSUN (İHA) - Samsun'da düzenlenecek "Kültürel Mirasımız Müzeler ve Gençlik Paneli" ile müzecilik kavramı ve gençlik üzerindeki etkileri derinlemesine tartışılacak.

Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ve Müzeler Haftası kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kültürel Mirasımız Müzeler ve Gençlik" konulu panel düzenlenecek.

18 Mayıs Perşembe günü Saat 13.30'da 15 Temmuz Şehitler Parkı Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek olan paneli ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yönetecek. Konuşmacılar ise eski Gaziantep Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez olacak.

(SAM-SLH-Y)



16.05.2017 15:08:49 TSI

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