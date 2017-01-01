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Gaziantep 2. Kitap fuarı 98 bin 500 ziyaretçi ağırladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın destekleri ile yapılan Gaziantep 2. Kitap Fuarı sona erdi.

09-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde 85 yayın evinin katılımıyla gerçekleşen Gaziantep Kitap Fuarı, 6 gün boyunca 40 kültür etkinliği ve onlarca imza gününe ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık yüz bin ziyaretçi, onlarca yazar

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, kapılarını açtığı 09 Mayıs 2017 tarihinden kapanış günü olan 14 Mayıs 2017 tarihine kadar 98 bin 500 ziyaretçi ağırladı. Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan fuarda, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Ayşe Kulin, Canan Tan, Erdal Demirkıran, Sibel Eraslan, Nejla Arslankurt, Hanefi Avcı ve Tahir Tekin Öztan gibi onlarca yazar, söyleşi ve imza günü gibi birbirinden farklı etkinliklerle okurlarıyla buluştu.

"Küçük Buhara Gaziantep", "Okuyan Şehir Gaziantep" sloganlı stand ile fuarda yerini alan Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kütüphanesi, Kitap Evi, Kitap Kafe ve Gaziantep'in tanıtımının yanı sıra, yayınladığı kitapları da görücüye çıkarttı. Öte yandan Gaziantep Yazarları ve Şairleri standı ile Gaziantepli ve Gaziantep üzerine yayınlar ele alan yazar ve şairlerin okurlarıyla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, "Gaziantepli Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor" etkinliği kapsamında, Doç. Dr. Behiye Köksel, M. Sabri Genç, Gonca Tokuz ve Mehmet Kara'ya söyleşi düzenlerken, Yıldırım Katrancı, Zülal Göğüş, Ahmet Ayaz, Akten Köylüoğlu, Ali Atalar, Mehmet Nacar, Ali Çapan, Yrd. Doç. Dr. Celal Pekdoğan, Bülent Ağcabay, Celal Şenocak, Mizyal Karabiber Nacaroğlu, Fevzi Günenç, Gülhun Ertilav, Neşe Cömert, Müslüm Şahin, Mehmet Kara, Nesime Açılmış, Sabiha Doğan, Ahmet Özkök ve Nurel Taner'e imza günü düzenledi.

Gurme kent Gaziantep'te "Yemek Kültürü" söyleşileri

Yakın zaman önce UNESCO farklılık gösteren Şehirler Ağı'na Gastronomi alanında giren Gaziantep ve yemek kültürü üzerine kitap fuarında da etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında Tahir Tekin Öztan, Faruk Şüyün, Ayfer Yavive Raife Polat yemek kültürü üzerine söyleşilerde bulunurken, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği "Gaziantepli Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor" etkinliğiyle kapsamında, yazar Gonca Tokuz "Antep fıstığının Kültürel Etkileri" söyleşisini gerçekleştirdi.

(SD-Y)



16.05.2017 15:09:51 TSI

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