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İHH'dan Suriyeli vatandaşlara yardım



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Adıyaman'da, bulunan 300 Suriyeli aileye yardımda bulundu.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonun bahçesinde gerçekleştirilen yardın dağıtımına katılan Suriyeli ailelerin tek tek isimleri listelerde kontrol edilerek yardım sırasına alındı. Sıraya konuşan Suriyeli ailelere İHH görevlileri tarafından yardım kolileri dağıtıldı. Yapılan yardımlarla ilgili olarak konuşan İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, "Adıyaman İnsani Yardım Derneği olarak şuana kadar hem Adıyaman'da bulunan Suriyeli kardeşlerimize ve kendi Adıyaman'daki yetim ailelerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize elimizden geldiği kadar, düzenli olarak yardım yapmaya çalışıyoruz. Şuanda 3 aylara girdik, Ramazan'a yakın bir zamanda çalışmalarımız daha da yoğunlaştık. Bugün burada toplanma amacımız da toplamda 300 Suriyeli ailemize içerisinde temizlik malzemesinin olduğu, kişisel bakım malzemesinin olduğu ve mutfak malzemesinin de olduğu

300 ailemize yardım dağıtıyoruz" dedi.

(CK-SD-Y)



16.05.2017 15:10:21 TSI

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