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Burhaniye'de astım hastalığına dikkat çekildi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimliği vatandaşları astım hastalığı konusunda uyardı. Dr. Faruk Kendigelen, imzasıyla yapılan açıklamada, astımın nedenleri ve önleme yolları anlatıldı.

Burhaniye Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Astım, dış ortamda bulunan çeşitli alerjenler, sigara dumanı, soğuk havaya maruz kalma gibi tetikleyici faktörlere karşı, havayollarının (bronşların) daralması ile ortaya çıkan ve ataklarla seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Ataklar dışında çoğu kez hiçbir yakınması olmayan hastalarda atak sırasında nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışıklık hissi gibi belirtiler görülür. Bu belirtilerin şiddeti hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Ataklar genellikle gece sabaha karşı ortaya çıkar, hasta tedavi gördüğünde geriler. Tedavi görmemiş veya düzensiz tedavi olan hastalarda, zamanla atak sıklığı ve şiddeti artar; hastalık uzun vadede akciğer işlevlerinin kaybına da sebep olabilir." denildi.

(FT-EME)



16.05.2017 15:10:37 TSI

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