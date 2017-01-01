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Kayserispor'dan 'Haciz' açıklaması



KAYSERİ (İHA) - Kayserispor kulübü tarafından, kulübe haciz geldiği yönündeki haberlerle ilgili olarak açıklama yapıldı.

Kayserispor kulübü tarafından yapılan ve resmi internet sitesinden duyurulan açıklama şu şekilde:

"15 - 16 Mayıs 2017 tarihlerinde az da olsa Kayserispor'a haciz geldiğinden bahsedilerek sanki çok önemli ve vahim bir durummuş gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.

Konunun aslı da şu şekildedir; Adı geçen özel güvenlik şirketi mevcut Yönetim Kurulu işbaşına gelmeden önceki döneme ait tarihlerde vermiş olduğu hizmetlerden doğan alacakları (300.000 TL) ile ilgili zaman zaman kulübümüzle icralık olmuş ve alacaklarını tahsil edememiştir.Yaklaşık iki ay önce geçmiş alacaklarla ilgili TFF 'na icra göndermiştir.Buna ilave olarak ta bir süre önce kulübe gelen haciz işleminde de üzerinde yine ( önceki döneme ait ) borçlardan dolayı haczi bulunan 2 adet kulübümüze ait binek araç ile ilgili firma tarafından 3.kişi sıradan haciz işlemi yapılmıştır.

Yönetimde olduğu süre içerisinde oluşmuş olan futbolcu, teknik adam, piyasa ve diğer borçlar konusunda vermiş olduğu taahhütleri yerine getiren mevcut Yönetim Kurulu adı geçen firmadan kendi döneminde aldığı hizmetlerin bedelini de tamamen ödemiştir.Görevin devamlılığının gereği,imkanlar nispetinde eski borçlarda ödenecektir.

Bu itibarla ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalması kesinleşen takımımızın ve camiamızın bayram sevinci yaşayacağı bir zamanda mevcut Yönetim Kurulu dönemini ilgilendirmeyen bu tip söylenti ve yayınları maksatlı ve manidar bulmak ile birlikte büyük taraftarımızın ve şehrimizin dikkatlerine saygılarımızla sunuyoruz

Kayserispor Kulübü"

(AÖ-Y)



16.05.2017 15:10:53 TSI

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