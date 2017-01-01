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Gençler, Forum Kayseri Gençlik Festivali'nde Aydilge ve Yüksek Sadakat ile coştu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kıvılcımların dansla birleştiği gösterilerin ziyaretçilere unutulmaz dakikalar yaşattığı festivalde sevilen grup Yüksek Sadakat ve enerjik şarkıları ile dikkat çeken Aydilge de gençlere müzik ziyafeti yaşattı.

İmza attığı farklı, eğlenceli ve dinamik etkinlikleri ile Kayserili gençlerin buluşma noktası olan Forum Kayseri, Gençlik Festivali'nin 2.sini gerçekleştirdi.

Eğlenceli spor etkinlikleri ve dans gösterilerinin yanı sıra konserler ile şehrin sosyal ve kültürel yaşamına renk katan Forum Kayseri Gençlik Festivali, Cuma günü Dijital Futbol Turnuvası ile başlayarak Pazar akşamına kadar devam etti.

Fire Storm Grubu'nun ateş ile gerçekleştirdiği dans şovları nefesleri keserken profesyonel dansçıların hip-hop dans gösterileri ziyaretçilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Festivalde Yüksek Sadakat Grubu ve Aydilge de sevilen şarkıları ile hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Yoğun seyirci ve hayran kitlesinin katılımıyla gerçekleşen konserlerde sanatçılar bir an olsun enerjisini kaybetmeden seyirciyi sürekli coşturdu. Ayrıca yerel rock grubu Anadolu Rock da sevilen şarkıları gençlerle birlikte söyledi.

Gençlik Festivali kapsamında, saha üzerine kurulan kameradan görüntü alan gözlükler ile kendilerini kuş bakışı izleyen takımların yarıştığı Dijital Futbol Turnuvası ise eğlenceli görüntülere sahne oldu. 64 takım 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Pazar günü gerçekleşen final maçlarından sonra dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve para ödülleri ile tüm katılımcılara madalya verildi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 15:11:30 TSI

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