YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karadere taşkınlardan korunacak

Karadere taşkınlardan korunacak



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Karadere Mahallesinde dere ıslahı başladı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar Karaderelileri sevindirdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Karadere Mahallesinin içinden geçen ve kış aylarında sık sık taşan derenin ıslahına başlandı. Mahalleye giden Belediye Başkanı Necdet Uysal çalışmaları yerinde incelerden, mahallenin sel tehlikesinden korunacağını söyledi. Derenin mahallenin içinden geçen bin 50 metrelik bölümünün kenarlarına duvar çekileceğini anlatan Başkan Necdet Uysal, "Yapımına başlanacak olan Reşitköy barajının suyunun yüzde 55'i bu dereden alınacak. Yağışın yoğun olduğu günlerde sel tehlikesi oluyordu. Derenin ıslahının bitmesi ile bu tehlike ortadan kalkacak. Dere ıslahı için 4 milyon 500 bin lira harcanacak" dedi. Yağışlı havalarda korku yaşadıklarını anlatan mahalle halkından Mehmet Arıcı, "Bu dere iki defa taştı ve çevresine zarar verdi. Islah edilince bizde bu tehlikeden kurtulacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

(FT)



16.05.2017 15:11:42 TSI

NNNN

