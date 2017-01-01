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Burhaniye Belediyesi şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi U-14 Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu.Burhaniye Belediyesi U-14 Kız Basketbol Ekibi, Körfez bölgesinde rakiplerini geride bırakarak geldiği Balıkesir İl Birinciliği Müsabakasında, Edremit Belediyesi Gürespor ekibini zorlu geçen bir maç sonucunda 43-42 yenmeyi başardı.

İl birinciliği kupasını, maçı izleyen Belediye Başkan Uysal'a hediye eden U-14 takımı, kupa sevincini, Başkan Uysal ile birlikte yaşadı.. Antrenör Özlem Köle liderliğinde Eskişehir'de 16-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir'i temsil edecek olan Burhaniye Belediyesi U-14 Kız Basketbol Takımı buradan da başarı ile dönmek için Başkan Uysal'a söz verdi.

(FT)



16.05.2017 15:13:39 TSI

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