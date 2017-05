YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ydın Büyükşehirden Bozdoğan'a jest

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan'da 2 açılış ve bir temel atma gerçekleştirdi. İlçede büyük coşkuyla karşılanan Başkan Çerçioğlu, Bozdoğan'a bu güne kadar 32 milyon liralık hizmet getirdiklerini ifade ederek, "Biz gittiğimiz ilçede mutlaka ya temel atarız ya da hizmet açılışı açarız. Hamasi nutuk atmayız. Hizmet üretiriz" dedi.

Temel atma törenine Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, ilçe protokol üyeleri, Cumhuriyet Halk partisi Aydın İl Başkanı Bayram İnci'nin yanı sıra diğer ilçe başkanları, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozdoğan şaha kalktı

Bozdoğan belediye başkanı her yıl her dönem ilçeye yeni hizmetler yaparak bu günlere geldiklerini ifade ederek, "13 yılımı sizlere hizmet ederek tamamladım. Bugün de Bozdoğan tarihi günlerden birini daha yaşıyor. Bir ay önce Arapapıştı Kanyonunu turizme kazandırdık. Turizmle tanışmanın ardından bundan sonra esnafımızın, köylümüzün yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Bu gün de Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillerimizin de kullanacağı bu hizmet binasının yapılmasını biz istedik Özlem Başkanımız yaptı. Sağolsun. Bunda sonra mahalleye dönüşen 45 köyümüze de hizmet götüreceğiz. Bozdoğan şaha kalktı. Bozdoğan'ın önü açık. Bozdoğan; mutlu, huzurlu, refah insanların kenti olacak. Emeği geçen herkese ve bana her zaman destek olan çok değerli Bozdoğan Halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Biz, dedikodu değil hizmet üretiriz"

Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonların temel atma töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öncelikle Bozdoğanlı annelerin anneler gününü kutladı. Çerçioğlu, 2014 yılında Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte ilçe halkına söz verdikleri projeleri tek tek hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Şimdi verdiğimiz bu sözlerin açılışlarını ve temel atmalarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 3 milyon 850 bin liralık bir yatırımın temelini atıyoruz. Büyükşehir ve Bozdoğan Belediyesi ile beraber ortak çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Yapılacak olan bu binanın içerisinde siz değerli Bozdoğan halkına daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermeye çalışacağız. Bina içerisinde ASKİ Vezneleri, çalışma ofisleri, çok amaçlı salon ve otopark yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu güne kadar Bozdoğan'a 32 milyon liralık yatırım yaptık. Biz gittiğimiz ilçede mutlaka ya temel atarız ya da hizmet açılışı açarız. Hamasi nutuk atmayız. Hizmet üretiriz, hizmet üretiriz, hizmet üretiriz. Biz fazla konuşmasını bilmeyiz. Biz gıybet etmesini hele hiç bilmeyiz. Biz size hizmet etmesini biliriz. Arapapıştı Kanyonunu turizme kazandırırken ve bu değerli hizmetleri sizlere yaparken bizlere destek olan çok değerli Bozdoğan Kaymakamımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Aydın'ın 17 ilçesinde de olduğu gibi hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.



Kalkınma Köyden başlayacak

Çerçioğlu, konuşmasının sonunda Aydın olarak kalkınmanın köyden başlayacağını ifade ederek, "Köylü halkımızın köylerde ürettiğini ilçelerden başlayarak satışa sunmaları kalkınmamızda önemli rol oynuyor. Çok çalışan bir Bozdoğan Belediye Başkanı var. Değerli dostum Tümer Apaydın Başkanımla birlikte sizlere hizmete etmeye devam edeceğiz. Bu mutlu günümüzde çok değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızda aramızda. Hocamızın nazar duası ile açacağımız bu hizmet merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Temel atma töreninin ardından Bozdoğan Akçay Mahallesinde bulunan Akçay Mahallesi Sosyal tesisleri ile Alamut Mahallesinde bulunan Alamut Mahallesi Zübeyde Hanım Pazar Yeri ve Sosyal Tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Alamut Mahallesinde büyük coşku ile karşılanan Çerçioğlu, vatandaşlarla bol bol sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılış ve temel atma törenlerinde tavuk, pilav, ayran ve kar helvası ikramında bulunuldu.

