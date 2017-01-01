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SES'ten hemşireler haftası için basın açıklaması



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla basın açıklamasında, hemşirelerin çalışma koşullarının düzeltilmesi istendi.

Açıklamayı Gaziantep Ses Şube Yönetimi adına yapan Nazlı Yılmaz, hemşirelere yapılan şiddeti eleştirerek, çalışma koşullarının düzeltmesi istedi. Hemşirelerin Avrupa'ya göre 4 kat daha çalıştığını belirten Nazlı Yılmaz, "Kamu hastaneleri, her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamamaktadır. Türkiye'de çalışan hemşireler olarak bizler AB ülkelerine göre 4 kat daha yoğun iş yükü ile karşı karşıyayız" dedi.

"Şiddete en fazla maruz kalan kesim hemşireler"

Hemşirelerin zor koşullarda görev yaptığını söyleyen Yılmaz, sağlık alanında şiddete en çok maruz kalanların ise hemşireler olduğunu ifade ederek, "7 gün 24 saat hizmet verilen kamu sağlık alanında başta biz hemşireler olmak üzere tüm sağlık emekçileri olarak depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve fiziksel sağlık sorunları ile yüz yüzeyiz. Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda hemşirelik mesleğinin "ağır ve tehlikeli işler" kapsamına alınarak derhal harekete geçilmesi gerekmektedir. Türkiye'de hemşireler olarak hem kamuda hem de özel sağlık alanında kendi iş tanımlarımız dışında başka işlerde de çalışmaya zorlanıyoruz. Hemşireler olarak, hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler, angarya, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans, zor ve gereksiz karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi sorunlar ile yüz yüzeyiz" ifadelerine yer verildi.

Atılması gereken adımlar

Hemşirelerin haklarının düzeltilmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Yılmaz, "Haftalık çalışma saati 35 saatle sınırlandırılmalı, gece çalışma meslekte artan yıl oranına göre azaltılmalı ve gece mesai saati 2 ile çarpılmalıdır. Performansa göre ücretlendirme değil, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek düzeyde ücret ödenmelidir. Hemşirelik meslek tanımları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli ve ILO hemşirelik anlaşması imzalanarak gerekleri yerine getirilmelidir. Tüm emekçiler gibi hemşireleri de gelecek güzel günlere olan inancımızla hep birlikte omuz omuza mücadeleye davet ediyor ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(LO-SD-Y)



16.05.2017 15:14:15 TSI

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