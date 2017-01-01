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SGK yöneticilerinden, Başkan Yücelik'e ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 15:14
SGK yöneticilerinden, Başkan Yücelik'e ziyaret
SGK yöneticilerinden, Başkan Yücelik'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Bağ-Kur Müdürü Metin Eyüpoğlu ve SGK Müdür Yardımcısı M. Çağlar Ön'le birlikte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik'i ziyaret eden Durmuş, bu yıl 15-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Hafta süresince, kurum mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirileceğini ifade eden İl Müdürü Durmuş, haklarını kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak amacıyla mükelleflerin SGK'dan beklentilerinin tespit edildiğini söyledi. Konuşmasında, kayıt dışı istihdamla mücadelenin de etkin bir şekilde devam ettiğini kaydeden Durmuş, her çalışanın sosyal güvenceye dahil edilerek emeğiyle var olmasını sağlayacaklarını, işverene de kanuni çerçeve dahilinde tüm kolaylıkların sağlanacağını vurguladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, SGK'nın çözüm odaklı hizmet sunmasının mükelleflerin işlerini kolaylaştıracağını belirterek, kurum yöneticilerinin bu yöndeki çabalarının, kurum ve mükellef ilişkileri açısından her zaman yararlı olacağını söyledi.
Son dönemdeki yapılandırmalar sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan SGK personelinin Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayan Başkan Yücelik, "Sosyal güvenlik alanında yapılan her reformların, çalışanlar ve işverenler için faydalı neticeler doğurmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
(ERZ-AA-Y)

16.05.2017 15:14:35 TSI
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