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Burhaniye'de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak

16 Mayıs 2017 Salı, 15:15
Burhaniye'de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak
Burhaniye'de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kemer Öğrenci Yurdu'nun geleneksel kermesi törenle açıldı. Yurdun bahçesinde düzenlenen kermesin kurdelesini Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı birlikte keserken, kermeste giyecekten, yiyeceğe kadar yüzlerce ürün satışa sunuldu.
Burhaniye'de ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan erkek öğrencilerin kaldığı Özel Kemer Erkek Öğrenci Yurdu'nda geleneksel kermes yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta bir konuşma yapan Kemer Öğrenci Yurdu Müdürü İrfan Olgun, "Yurdumuzda 75 öğrenci barınmaktadır. Bu kermes de kadınlarımızın emeği çok büyük. Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçlerde paylaştıkça artar. Kermesimiz 7 gün açık kalacak. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Burhaniyelileri alış verişe bekliyoruz" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner de, "Burada bu yurdumuz önemli hizmetler yapmaktadır. Bu işler yardımlarla olmaktadır. Açılışa katkılanlara teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal da, "Burası eğitime destek veren bir kurum. Burhaniyeler tarafından kabul görmüş bir kurum. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kermesin kurdelesi Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve Yurt Müdürü İrfan Olgun tarafından kesilirken, katılımcılara ikramlarda bulunuldu
(FT)

16.05.2017 15:15:22 TSI
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