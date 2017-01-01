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KİMDER'den "Algı Operasyonları ve İslâm" paneli



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ali Şahan "Algı Operasyonları ve İslâm" konulu panelin 20 Mayıs Cumartesi günü kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleneceğini duyurdu.

KİMDER Başkanı Ali Şahan, "Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de her türlü dini, siyasi, sosyal ve ekonomik mücadeleler, savaşlar dâhil, öncelikli olarak algı operasyonları üzerinden yürütülmektedir.

Özellikle ülkemize karşı dış ülke ve mihrakların, ülkemiz, dinimiz ve milletimiz üzerinde hesapları olanların ya doğrudan ya da hâin maşalar kullanarak yaptıkları bütün çıplaklığı ile ortadadır" dedi.

Şahan, "Bu bağlamda bu doğrudan ya da ihanet örgütleri eliyle milletimiz üzerinde oynanan algı operasyonlarını milletimizle paylaşmayı istedik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İmam-Hatip Mezunları Derneği olarak "Algı Operasyonları ve İslâm" konulu paneli tertip ettik" diyerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan panelin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

(AÖ-Y)



16.05.2017 15:15:50 TSI

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