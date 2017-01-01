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SGK Müdürü Tekin'den Sosyal Güvenlik Haftası açıklaması

16 Mayıs 2017 Salı, 15:16
SGK Müdürü Tekin'den Sosyal Güvenlik Haftası açıklaması
SGK Müdürü Tekin'den Sosyal Güvenlik Haftası açıklaması

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Sosyal Güvenlik Müdürü Fuat Tekin, Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayarak yaptıkları faaliyetleri ve hizmetleri anlattı.
Sosyal güvenlik kurumunun (SGK) Adıyaman'da yapmış olduğu faaliyetleri anlatan Müdür Tekin, çalışma hayatında yapılan milli seferberlik kapsamında 2017 Şubat tarihi itibariyle son verilere göre 4 bin 180 istihdam artışı gerçekleştiğini vurguladı. Müdür Tekin, "Adıyaman'da, çalışma hayatında yapılan milli seferberlik kapsamında 2017 Şubat tarihi itibariyle son verilere göre 4 bin 180 istihdam artışı gerçekleşmiştir. Adıyaman'ın bu konuda bakanlığa vermiş olduğu taahhüt 3 bin 500 civarındaydı. Bizler yani ilk 6 ayda bu taahhüdümüzü aşmış durumdayız. Buda Adıyamanlı işverenlerimizin, cumhurbaşkanımızın bu talebine karşı göstermiş oldukları hassasiyeti ve çalışmaların bir ürünü olsa gerek. Sosyal güvenlik kurumumuzun çalışanlarına göstermiş olduğu en büyük kolaylık ise teşvik sistemi. 2008 yılından bu yana çeşitli adlar altında işverenlerimize istihdamı sağlamaları adına birçok teşvik kolları kuruldu. Birçoğu devam etmekte, bunların içerisinde de 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen artı istihdamdır. Bu istihdam bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük istihdamlardan bir tanesidir. Bu istihdamın en önemli amacı, işçi iş veren hissesinin tamamını hükümet tarafından karşılanması, vergilerde dahil 773 TL'lik bir katkı. Yani işveren çalışanının sadece alın terini veriyor. Onun dışında vergi ve sigorta primleri hükümet tarafından karşılanacak. Adıyaman'ın özellikle beklediği 6. Bölge Teşvik Paketi söz konusu, iş verenlerimizi memnun etmekle birlikte onları hayal kırıklığına uğrattığını hissediyoruz onlarla yaptığımı görüşmelerde İş verenlerimizin çoğunluğu 6. Bölge teşvikinin Adıyaman'ın da bu kapsama dahil edilmesinden sonra aslında teşvikin uygulamaya konulduğu 2012 yılından bu yana eski iş verenlerinde, eski yatırımcıların da bundan istifade etmesiydi, ama maalesef uygulama yeni yatırımcılar uygulamadan istifade edebilecek" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

16.05.2017 15:16:46 TSI
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